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Tutaş; "Diğer takımlar gücümüzün farkına varacak"

Sezona beraberlikle başlayan Elazığ Belediyespor FK Teknik Direktörü Alaattin Tutaş," Biz iyi ve son derece güçlü bir takımız.

06 Eylül 2019 Cuma 12:32
Tutaş; "Diğer takımlar gücümüzün farkına varacak"

Sezona beraberlikle başlayan Elazığ Belediyespor FK Teknik Direktörü Alaattin Tutaş," Biz iyi ve son derece güçlü bir takımız. Haftalar ilerledikçe diğer takımlar da bu gücümüzün farkına varacak"dedi.


TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, 2019-2020 Sezonu’na evinde Ağrı 1970 Spor beraberliği ile başladı. Ligin ikinci haftasını fikstür gereği bay olarak geçecek olan Kırmızı - Lacivertli ekip, 3. haftadaki Payasspor maçına hazırlanıyor. Kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarına sürdüren Elazığ ekibinde, sakatlığı bulunan Can Morgül takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışmaya başladı. Takımdaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Kulubün Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’ndaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor eşleşmesine de değindi.



“Payasspor maçı çıkışımız olacak”


Ağrı 1970 Spor maçında şanssız bir golle 1 puana razı olduklarını anımsatan Teknik Direktör Alaattin Tutaş, “İkinci haftayı fikstür gereği bay olarak geçiyoruz . Biz 3. haftadaki Payasspor maçına odaklandık. Çalışmalarımıza kendi tesislerimizde galibiyet üzerine planlayarak devam ediyoruz. Can Morgül doktor kontrolünde çalışıyor. Payasspor maçına yetiştirmeyi umuyoruz. Yetişmezse de yerine oynayacak futbolcularım elinden geleni yapacaktır. Biz iyi ve son derece güçlü bir takımız. Haftalar ilerledikçe diğer takımlar da bu gücümüzün farkına varacak. Mutlu sona ulaşan Elazığ Belediyespor FK olacaktır” diye konuştu.



“Türkiye Kupası’nda gidebildiğimiz kadar gideceğiz”


Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor eşleşmesi hakkında da değerlendirme yapan Tutaş, “Komşu şehrimizle güzel bir eleme turu maçına çıkacağız. Maç, gelecek hafta Malatya’da oynanacak . Onlar da bu sezon profesyonel lige yükseldiler. Kendilerine başarılar diliyorum. Türkiye Kupası’nda turu geçeceğimize inanıyorum. Gidebildiğimiz yere kadar kupada da serüveni sürdürme gayretinde olacağız”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:32
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