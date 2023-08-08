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Yaşam Tuşlu telefona kızdı evi yaktı
Yaşam

Tuşlu telefona kızdı evi yaktı

Yeniakit Publisher
2023-08-08 16:25:00 -

Ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına sinirlenen bir kişi, evlerini ateşe verdi.

Küçükçekmece’de, psikolojik sorunları olan bir kişi, ağabeyi kendisine 'tuşlu telefon' aldığı için 5 katlı binanın çatı katını yaktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Kehribar Sokaktaki 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında yaşayan 55 yaşlarındaki psikolojik sorunları olan ve abisinin velayetinde yaşayan Şenol B, iddiaya göre kendisine tuşlu telefon alınmasına kızarak evi yaktı. Yangın kısa sürede evin büyük bir kısmını kapladı. Dumanları fark eden binadakiler kendi imkanlarıyla apartmanı boşaltırken, yangın sırasında gelen hafif patlama sesleri nedeniyle çevredeki vatandaşlar ise panik yaşadı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü, çatıda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. 

Yangınla ilgili konuşan görgü tanığı Ramazan Çeşmece, “Bahçede oturuyordum, yanık kokusu geldi. Herhalde birisi eski kasaları falan yaktı, sonra patlama sesleri geldi. Çıktım baktım çatı alev aldı. Ondan sonra itfaiyeye telefon ettik” diye konuştu.
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Yangının çıkışı ile ilgili konuşan alt komşu Safiye Karay, “Ağabeyi telefon almadı ona tuttu evi yaktı. Kaç gündür de bana söylüyordu, evi yakacağım diye. Evi tekmeliyordu, polis çağırdım kapıyı açmıyordu. Benim üst katımda oturuyor” dedi.

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