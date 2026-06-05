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Yerel Bursa'da korkunç olay! Karı-koca hayatını kaybetti
Yerel

Bursa'da korkunç olay! Karı-koca hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa'da korkunç olay! Karı-koca hayatını kaybetti

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde gece yarısı yaşanan silahlı saldırıda H.D. ile eşi Y.D. yaşamını yitirdi. Evlerine gelen kimliği belirsiz kişiyle tartıştıkları öne sürülen çiftin başlarından vurularak öldürülmesi, mahallede büyük korku ve panik yarattı.

Bursa’da gece saatlerinde yaşanan kanlı olay, Yıldırım ilçesini ayağa kaldırdı. Beyazıt Mahallesi 1’inci Kartal Sokak’ta bulunan eve gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, iddiaya göre ev sahibi çiftle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Şüpheli, yanında bulunan tabancayla H.D. ile eşi Y.D.’ye peş peşe ateş açtı. Başlarından vurulan karı-koca ağır şekilde yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

 

Olay, saat 01.00 sıralarında Beyazıt Mahallesi’nde 1'inci Kartal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. ve kocası H.D., arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

 

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla çifte ateş açtı.

 

H.D. ile Y.D. başlarından vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, H.D. ile Y.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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