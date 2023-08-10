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Teknoloji Tuşlu telefon teknolojiye yenik düşmedi
Teknoloji

Tuşlu telefon teknolojiye yenik düşmedi

Yeniakit Publisher
2023-08-10 19:16:00 -
Tuşlu telefon teknolojiye yenik düşmedi

Nokia, bir klasik halini alan tasarımına devam ediyor. Nokia 150 (2023) tuşlu telefon piyasaya sürüldü.

Bir dönemin efsanevi telefon üreticisi olan Nokia, akıllı telefon dünyasına geçiş yapamayınca adeta yok oldu. Küllerinden yeniden doğmak isteyen şirket, akıllı telefonların yanı sıra tuşlu telefon üretimine de devam ediyor.

Nokia 150 (2023), IP52 dayanıklılık derecesine sahip

Nokia, dayanıklılığıyla iddialı Nokia 150 (2023) modelini tanıttı. Gövdesi renkli polikarbonattan yapılan tuşlu telefon, IP52 derece ile donatılmış. IP52, toza ve suya ekstra dayanıklı anlamına gelen bir derecelendirme olduğunun altını çizelim.

Ön panelde 2,4” 240 x 320 piksellik bir ekran yer alıyor. Nokia OS S30+ ile çalışan cihaz, 0,3 Megapiksellik arka kameraya sahip. 32 GB’a kadar microSDHC yuvasına sahip olan Nokia modeli, FM radyo alıcısı ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip.

Nokia 150 (2023), çıkarılabilir 1.450mAh batarya bulunduruyor. Cihaz, yaklaşık olarak 33 dolarlık bir fiyat ile satışa sunuluyor. Son olarak modeller, üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunların Kömür, Camgöbeği ve Kırmızı olduğunu belirtelim.
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