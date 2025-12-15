'TÜSİAD'ın solcuları: Maskenin ardındaki ihanet!'

Bahattin Yeşiloğlu Baran Haber'de yazdı: Türkiye'de solculuk; ABD'den fonlanmayı, ABD ile işbirliğini içine sindirebilecek kadar geniş bir mideye sahiptir.



2. Türkiye'de solculuk; Sednaya Hapishanesi'nde insanların pres makineleriyle diri diri ezilmesini savunmakta, dün Müslümanları göndermeye çalıştıkları İran'la bir olmakta sakınca görmez.

3. Türkiye'de solculuk; Nâzım Hikmet'i bayraklaştırırken, Nâzım'a gün yüzü göstermeyen diktatörlere tapınabilir.

4. Türkiye'de solculuk; Sabahattin Ali'yi kafasını ezdirerek öldürten CHP ile birlikte anmaktan hiçbir rahatsızlık duymaz.

5. Türkiye'de solculuk; Dersim'de çoluk çocuk, kadın demeden katliam yapanlara; Yavuz Semerci'nin anlattığına göre yemeğini yedikleri ağanın konağını, yemekten sonra ailesiyle, körpe çocuklarıyla birlikte yakanlara taraf olabilir.

6. Türkiye'de solculuk; işçi haklarını ağzından düşürmediği halde, "İş Mükellefiyeti Kanunu"nu işletip insanları kömür ocaklarında günde 18 saat mesai ile çalıştırırken yemek bile vermeyen, ocaklardan dağlara kaçanların eşlerine ve kızlarına jandarmalarca tecavüz ettiren İnönü'yü sahiplenmekten gocunmaz (Kaynak: Genel Maden İş Sendikası).

7. Türkiye'de solculuk; "Uzatmalı itin biri, Yusuf'u gaflette vurmuş" diye ağıt yakıp, sonra "Cumhuriyet" adıyla belgesel yönetmenliği yaparak rejim övgüsünde zirveye çıkacak çelişkiyi yaşamaktan çekinmez.

8. Türkiye'de solculuk; dünyanın en eli kanlı katil sömürgecisi olan ve Mahir Çayan tarafından askerleri öldürülen (bunun üzerine kendisi de öldürüldü) İngiltere'yi "demokrasinin beşiği" diye göklere çıkarır.

9. Türkiye'de solculuk; Afrika'yı sömüren, orada milyonlarca insanı katleden Fransa'yı medeniyetin merkezi sayar; Paris övgüsünü solculuk şiarı kabul eder.

10. Türkiye'de solculuk; Afrika'dan toplanıp Haiti şeker plantasyonlarında karın tokluğuna çalıştırılan köleleri öldürmeyi, onların kadınlarına ve kızlarına tecavüz etmeyi, bu plantasyonların başındaki Fransızlara yasal hak gören Fransa'ya hayrandır.

11. Türkiye'de solculuk; Nâzım'a gün yüzü göstermeyen tek parti diktatörlüğüne sarılıp, Nâzım'ı af ile serbest bırakan Adnan Menderes'e küfretmeyi maharet sayar.

12. Türkiye'de solculuk; Memlûklulara bağlı Halep şehri ulemasının yargılaması ve Memlûk Sultanı'nın onayıyla öldürülen Nesîmî için, "Osmanlı öldürmüş" algısıyla Osmanlı'ya küfreder.

13. Türkiye'de solculuk; ABD'nin kurduğu ajan okulu Robert Koleji'ni savunmaktan, burada okuyup ABD üniversitelerine burslu gidip okudukları halde "Antiemperyalistlik" edebiyatı yapmaktan geri durmaz.

14. Türkiye'de solculuk; işçiden, ezilenden söz edip emperyalistlerin montajcı uzantısı olan ve ülkeyi sömüren TÜSİAD ile birlikte hareket edip millete saldırır.

15. Türkiye'de solculuk; Nâzım'a vatandaşlığını iade eden, onu okul kitaplarına sokan, (bana kalırsa yanlış olsa da) 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan eden Tayyip Erdoğan'ı; Joe Biden, Soros ve onun uzantısı Osman Kavala ile işbirliği yapıp TÜSİAD'ın lojistik desteğini de alarak devirmeye çalışmakla sabıkalıdır.

16. Türkiye'de solculuk; Yunan'ı sevip Osmanlı'ya küfretmekte kişilik bulur.

17. Türkiye'de solculuk; Filistin'de, Irak'ta, Çanakkale'de savaştığımız, İstanbul'u işgal eden, petrol bölgelerini elimizden alan İngiliz'i değil de; hiç savaşmadığımız Arapları hedef alarak "Arap düşmanlığı" ile kişilik bulmaya çalışır.

18. Türkiye'de solculuk; Afrika kıyılarını sömüren İsveç'i; Orta Afrika'da kauçuğu belirlediği kotadan gram eksik toplayan kölenin gözü önünde çocuğunun elini bileğinden, bacağını baldırından kesen, karısına tecavüz eden Belçika'yı insan haklarının ve refahın sembolü diye övmeyi günlük rutin edinmiştir.

19. Türkiye'de solculuk; tüm dünyada beşeri vicdanı ayağa kaldıran Gazze katliamında İsrail'den yana tavır almak, "İsrail Hamas liderlerini tek tek avlıyor" diye başlık atmak gibi bir insanlık erozyonuna duçardır.

20. Türkiye'de solculuk; sömürgeci ajanı, İngiliz işbirlikçisi, soyguncu ve vurguncu bir liboşu canhıraş savunur. Emperyalistlerin, Yahudi sermayedarların, Yunan, Bulgar, Sırp, Ermeni ve Rum çetelerinin desteğiyle kendi devletine saldıran, Yıldız Sarayı'nı yağmalayan çapulcu Hareket Ordusu'na sahip çıkar. Bu vurguncu liboşun girdiği seçim için; "Bu seçim, Avcı Taburları ile Hareket Ordusu arasında yapılıyor. Gerici Avcı Taburları değil, Hareket Ordusu kazanacak" diyebilecek kadar emperyalizme angajedir.

21. Türkiye'de solculuk; Dersim Katliamı'nın, Çorum Olayları'nın, Kahramanmaraş Olayları'nın, Sivas Olayları'nın olduğu dönemlerde iktidar olan CHP ile rakı masalarında kadeh tokuşturup, suçu da Müslümanlara atmakta mahirdir.

22. Türkiye'de solculuk; önceleri adında "Hoca" var diye saldırdıkları Fettoş'un, CIA köpeği bir ABD aparatı olduğunu görünce bu köpeğin çetesine sahip çıkmaktan geri durmaz.

23. Türkiye'de solculuk; BND adlı Alman istihbaratının, Alman vakıflarının ve Soros'un fonlarıyla beslenip ülkede iç savaş çıkarmaya çalışır.

24. Türkiye'de solculuk; bir türlü kendilerini kabul ettiremedikleri ve bundan dolayı da hayalini kurdukları komünist devrimi gerçekleştirememelerinde suçlu gördükleri halka düşmanlık yapar. Kemalist devrimleri kendi devrimleri gibi kabul edip Jakoben CHP ve laik sermayedarlarla işbirliği yaparak bu halka ve halkın değerlerine saldırır.

25. Türkiye'de solculuk; Batı karşısında komplekslidir. Zihni, emperyalizmin müstemlekesidir. Bu ülkede bir şey üretilemeyeceğini sayıklar durur.

26. Türkiye'de solculuk; bilime tapar, "bilim, bilim" deyip durur ama zırnık bilim üretemez. Rakı ile süngere çevirdiği ve bir şey üretme kabiliyetini yitirmiş beynine de "Bu ülkede bilimin üretilmesine İslam engel" sabitesini yerleştirmiştir.

27. Türkiye'de solculuk; emperyalizmin montajcısı TÜSİAD ve onun siyasi versiyonu CHP ile ülkede üretime, teknolojiye karşı çıkar. Yerli üretim yapan Selçuk Bayraktar'a düşman kesilir. Yine bu ülkede solculuk; Anadolu kızlarını pazarlayarak vergi rekortmeni olan Matild Manukyan'a ses çıkarıp sistem eleştirisinde bulunmaz, kadın hakları savunucusu olmaz, TÜSİAD'dan niye vergi rekortmeni çıkmadığını sorgulamazken; Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni olmasına burun kıvırır.

