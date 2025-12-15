Haber Merkezi Giriş Tarihi: Kimse almıyor 50 dolar elde kaldı
Piyasalarda bir dönem sahte dolar paniği yaşanmıştı. O panik unutulsa da sahte dolar korkusu hala geçmiş değil. Bazı döviz büroları ve bankaların 50 doların sahte çıkma ihtimaline karşı bu paraları almadıkları belirtildi. İşin gerçeğini Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, milliyet.com.tr’ye anlattı. Piyasada bir dönem sahte dolarların dolaştığına ilişkin yaşanan paniğin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen döviz bürolarının hala 50 doların sahte çıkma ihtimaline karşı bu paraları almak istemedikleri belirtildi.