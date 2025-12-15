  • İSTANBUL
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Kimse almıyor 50 dolar elde kaldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kimse almıyor 50 dolar elde kaldı

Piyasalarda bir dönem sahte dolar paniği yaşanmıştı. O panik unutulsa da sahte dolar korkusu hala geçmiş değil. Bazı döviz büroları ve bankaların 50 doların sahte çıkma ihtimaline karşı bu paraları almadıkları belirtildi. İşin gerçeğini Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, milliyet.com.tr’ye anlattı. Piyasada bir dönem sahte dolarların dolaştığına ilişkin yaşanan paniğin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen döviz bürolarının hala 50 doların sahte çıkma ihtimaline karşı bu paraları almak istemedikleri belirtildi.

#1
Foto - Kimse almıyor 50 dolar elde kaldı

Döviz bürolarında çalışanlar da, “Sıkıntılı olduğu için almamayı tercih ediyoruz. 2025 itibarıyla devam ediyor. Şu anda bazı bankalar 50 dolar alımını durdurdu. Biz de temkinli davranıyoruz’ ifadelerini kullandı. Yaklaşık 1 yıl kadar önce 50 doları banka ATM’leri kabul etmiyordu. Şu anda bazı bankaların yine 50 doları kabul etmediği gözlenirken, bazı banka ATM’lerinde ise 50 dolar yatırılabiliyor.

#2
Foto - Kimse almıyor 50 dolar elde kaldı

Döviz bürosu çalışanları makinelere yazılım geldiğini ancak yazılımcılar gibi sahtekarların da çalışmaya devam ettiğini belirterek, ‘yeni modellerini üretiyorlar, sahte dolarlar makinelerden geçebiliyor’ ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Kimse almıyor 50 dolar elde kaldı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı: “Döviz bürolarının kabul etmemesi diye bir şey söz konusu değil. Kabul ediyor ama 50 dolar olarak kabul etmiyor. 49.5 dolar olarak kabul ediyorlar.

#4
Foto - Kimse almıyor 50 dolar elde kaldı

Şimdi olay şudur: Dolarda eski baskılar var, tedavülden kalkmadı ama baskı olarak eskiler. Onların rengi biraz daha açık renkli ve filigranı yok. Yeni basılanlar filigranlı olan doları bankalar alıyorlar. Halbuki eskileri alsalar Merkez Bankası’na gidip dönüştürseler sorun olmayacak. Onlar iş yükü olarak düşündükleri için, personeller de yeni olduğu için eski ve yeniyi ayırt etmekte sıkıntı yaşıyorlar.

#5
Foto - Kimse almıyor 50 dolar elde kaldı

Burada sorun bankalarda yoksa vatandaşta değil. Üstelik bunlar sahte de değil. Yurt dışında geçerli olan paralar. Piyasada 100 dolarlar da ilk geçen sene çıktığı zaman 100 doları 95 dolar olarak alıyorlardı. Şimdi de 99 dolar olarak alıyorlar. O şekilde parayı çeviriyorlar. Döviz büroları bu şekilde alım yapıyor. Bankalar almıyor ama döviz büroları alıyor.

#6
Foto - Kimse almıyor 50 dolar elde kaldı

Sahte olmasından ziyade dolarla ilgili yeni para çıkmasından dolayı böyle bir sorun oluştu. ‘Bu para eski bunu almıyorum’ demek doğru değildir. Bankalar almayınca, döviz büroları da almamayı tercih ettiler. Şu anda eski basım doları almıyorlar.

#7
Foto - Kimse almıyor 50 dolar elde kaldı

Vatandaş aldığı döviz bürosundan fişi faturasını almalıdır. Elden döviz almamalıdır. Döviz büroları ve ATM’ler eski paraları almıyor. Alanlar da biraz daha düşük fiyattan alıyor. Eski paraları alan döviz büroları da yurt dışına gidip bu paraları yenisi ile değiştiriyorlar. Yeni paralar açık yeşil ve filigranlıdır. Eski paraların üzerinde filigran yok. Bunlar para sayma makinelerden de geçiyor. Sahte değil, sadece küpürü eski olan paralardır. Yıpranmış paralar da değiller. Bir önceki baskı olan paralardır.”

