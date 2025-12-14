  • İSTANBUL
Erdoğan'dan Gençlik Buluşmasında Ahmet Kaya Sürprizi: "Şiire Gazele"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde düzenlenen "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere unutulmaz bir jesti oldu. Program sırasında, merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın sevilen şarkısı "Şiire Gazele" çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parçanın çalındığı sırada şarkıya eşlik ederek gençlere sürpriz yaptı. Bu anlar, buluşmaya katılanlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve etkinliğin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkmenistan dönüşü önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkmenistan dönüşü önemli açıklamalar

'Ben söyleyince eleştirdiler' diyen Erdoğan: Putin de aynısını söyledi!

'Ben söyleyince eleştirdiler' diyen Erdoğan: Putin de aynısını söyledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk gençliğine: Bu ülkenin yarınları da, İsrail'in karşısındaki en büyük güç de sizsiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk gençliğine: Bu ülkenin yarınları da, İsrail'in karşısındaki en büyük güç de sizsiniz!

