Aile Yılı’nda dev hamle! Milyarlarca liralık destek 81 ile yayılıyor

Aile ve Gençlik Fonu 81 ile yayıldı

Aile Yılı çerçevesinde Aile ve Gençlik Fonu’nun ülke geneline yaygınlaştırıldığını belirten Göktaş, bugüne kadar 133 bin 466 gencin fondan yararlanmaya hak kazandığını ve 8 milyar 59 milyon liralık ödeme yapıldığını söyledi.

Genç çiftlerin evlilik sürecini kolaylaştırmak amacıyla 2 bin 7 indirim anlaşması yapıldığını ifade eden Göktaş, faizsiz kredi miktarlarının artırıldığını belirtti. Buna göre:

25 yaşına kadar olan gençlere 250 bin lira ,

, 26–29 yaş arası gençlere 200 bin lira faizsiz kredi veriliyor.

Ayrıca, 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlere her çocuk için 12 ay ödeme ertelemesi sağlanıyor.

721 bin çocuk için 8,7 milyar lira

Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar liralık sosyal destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Çocukların korunması ve ailelerin ekonomik olarak güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Doğum ve babalık izni uzatılıyor

Göktaş, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayacak önemli bir düzenlemeye de dikkat çekti.

Buna göre:

Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya ,

, Babalık izni ise 10 güne çıkarılacak.

Bu düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin yakın zamanda Meclis’in onayına sunulması bekleniyor.

81 ile yeni sosyal kreş

Çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla mahalle tipi kreş modelinin genişletildiğini belirten Göktaş, 81 ilde yeni sosyal kreşlerin açılacağını duyurdu. Böylece özellikle çalışan annelerin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Aile Destek Sistemi Türkiye geneline yayılacak

Yaklaşık iki yıldır çalışmaları sürdürülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin pilot uygulamalarının önümüzdeki yıl başlatılacağını açıklayan Göktaş, sistemin 2027 yılında Türkiye genelinde uygulanacağını söyledi.

Türkiye’ye özgü dijital koruma modeli

Bakan Göktaş, çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik Türkiye’ye özgü bir modelin hayata geçirileceğini de duyurdu.

Bu kapsamda:

“Çocuklar Güvende” web sitesi ve mobil uygulaması iki gün içinde kullanıma açılacak,

iki gün içinde kullanıma açılacak, Aileler ve çocuklar riskli durumları doğrudan bildirebilecek,

Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı kamuoyuyla paylaşılacak.

