  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Galatasaray Antalya deplasmanında rahat kazandı

ABD'den Çin-İran hattına büyük baskın: Askeri kargo İMHA edildi!

CHP bu kuyruk senin eserin! İzmir çöp kokusundan geçilmeyince millet kozmetik kuyruğunda sabahladı

“İroni” Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar

TBMM'de mide bulandıran olay! 3 kişi az önce tutuklandı

Ortaylı’dan Faşizan Çıkış! “Kemalist Olmayan Bu Ülkede İş Tutmamalı”

ABD’den vizesiz girişe dijital duvar: Sosyal medya ve kişisel veriler zorunlu oluyor

‘Siyasetin çift kaşarı Kabe’yi şov alanına çevirmiş’ AK Partili Faruk özlü ’den Tanju Özcan’a tepki!

Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"

Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi
Gündem Suriye’de ABD askerlerini kim öldürdü? İşte saldırgana dair tüm bilgiler
Gündem

Suriye’de ABD askerlerini kim öldürdü? İşte saldırgana dair tüm bilgiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye’de ABD askerlerini kim öldürdü? İşte saldırgana dair tüm bilgiler

Suriye’nin orta kesiminde ABD askerlerini hedef alan saldırıya ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren şahsın Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan unsurlardan biri olduğu belirlendi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el Baba, Cumartesi günü Palmira kenti yakınlarında ABD-Suriye ortak devriyesini hedef alan kişinin "İç Güvenlik Komutanlığı'nda bir liderlik görevi olmadığını ve komutanlığın eskort ekibinde yer almadığını" açıkladı. Baba, "saldırganın IŞİD ile doğrudan bağlantısı olup olmadığının belirlenmesi için soruşturmaların sürdüğünü" de sözlerine ekledi.

El İhbariye TV'ye telefonla verdiği demeçte Baba, "İç Güvenlik Komutanlığı, IŞİD'in olası bir ihlal ya da saldırısına işaret eden ön bilgilere dayanarak uluslararası koalisyondaki ortak güçlere daha önce uyarılarda bulunmuştu ancak bu uyarılar dikkate alınmadı" dedi.

 

Saldırının ortak bir devriyenin tamamlanmasının ardından bir İç Güvenlik Komutanlığı tesisinin girişinde meydana geldiğini kaydeden Baba, "Uluslararası koalisyon, bir tercümanla birlikte iki askerin öldüğünü, Suriye İç Güvenlik güçlerinden iki kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Yanlış haberlerin aksine, saldırganın İç Güvenlik içerisinde liderlik rolü üstlenmediği ve İç Güvenlik Komutanı'nın eskort ekibinde olmadığı vurgulanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Baba, "Badiye bölgesinde İç Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 5 binden fazla personel olduğunu ve tüm üyeler için haftalık değerlendirmeler yapıldığını ve buna göre önlemler alındığını" belirtirken, "10 Aralık'ta yapılan bir değerlendirmenin saldırganın aşırılık yanlısı ya da tekfirci görüşlere sahip olabileceğini gösterdiğini" ve "durumuyla ilgili kararın haftanın ilk iş günü olan yarın (Pazar) verilmesinin planlandığını" kaydetti.

 

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Baba soruşturmanın sürdüğünü kaydederek, "saldırganın IŞİD ile doğrudan örgütsel bağı mı olduğu yoksa sadece aşırılık yanlısı ideolojiyi mi benimsediği belirlenecek" şeklinde konuştu. Baba, "bunu belirlemek için dijital verilerinin incelenmesinin yanı sıra tanıdıkları ve akrabaları da gözden geçirilecek" dedi.

Baba ayrıca, Badiye bölgesindeki İç Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon halinde uluslararası koalisyon liderliği tarafından yeni güvenlik ve koruma protokollerinin uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan El Cezire kaynakları, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ismini Tarık Satuf el Hamad olarak açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Kaynak: Mepa News

2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı
2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı

Gündem

2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı

ABD’de üniversitede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu
ABD’de üniversitede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Dünya

ABD’de üniversitede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

SDG elebaşı Mazlum Abdi’den ademi merkeziyetçilik çıkışı
SDG elebaşı Mazlum Abdi’den ademi merkeziyetçilik çıkışı

Dünya

SDG elebaşı Mazlum Abdi’den ademi merkeziyetçilik çıkışı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23