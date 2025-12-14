Suriye’de ABD askerlerini kim öldürdü? İşte saldırgana dair tüm bilgiler

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el Baba, Cumartesi günü Palmira kenti yakınlarında ABD-Suriye ortak devriyesini hedef alan kişinin "İç Güvenlik Komutanlığı'nda bir liderlik görevi olmadığını ve komutanlığın eskort ekibinde yer almadığını" açıkladı. Baba, "saldırganın IŞİD ile doğrudan bağlantısı olup olmadığının belirlenmesi için soruşturmaların sürdüğünü" de sözlerine ekledi.

El İhbariye TV'ye telefonla verdiği demeçte Baba, "İç Güvenlik Komutanlığı, IŞİD'in olası bir ihlal ya da saldırısına işaret eden ön bilgilere dayanarak uluslararası koalisyondaki ortak güçlere daha önce uyarılarda bulunmuştu ancak bu uyarılar dikkate alınmadı" dedi.

Saldırının ortak bir devriyenin tamamlanmasının ardından bir İç Güvenlik Komutanlığı tesisinin girişinde meydana geldiğini kaydeden Baba, "Uluslararası koalisyon, bir tercümanla birlikte iki askerin öldüğünü, Suriye İç Güvenlik güçlerinden iki kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Yanlış haberlerin aksine, saldırganın İç Güvenlik içerisinde liderlik rolü üstlenmediği ve İç Güvenlik Komutanı'nın eskort ekibinde olmadığı vurgulanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Baba, "Badiye bölgesinde İç Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 5 binden fazla personel olduğunu ve tüm üyeler için haftalık değerlendirmeler yapıldığını ve buna göre önlemler alındığını" belirtirken, "10 Aralık'ta yapılan bir değerlendirmenin saldırganın aşırılık yanlısı ya da tekfirci görüşlere sahip olabileceğini gösterdiğini" ve "durumuyla ilgili kararın haftanın ilk iş günü olan yarın (Pazar) verilmesinin planlandığını" kaydetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Baba soruşturmanın sürdüğünü kaydederek, "saldırganın IŞİD ile doğrudan örgütsel bağı mı olduğu yoksa sadece aşırılık yanlısı ideolojiyi mi benimsediği belirlenecek" şeklinde konuştu. Baba, "bunu belirlemek için dijital verilerinin incelenmesinin yanı sıra tanıdıkları ve akrabaları da gözden geçirilecek" dedi.

Baba ayrıca, Badiye bölgesindeki İç Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon halinde uluslararası koalisyon liderliği tarafından yeni güvenlik ve koruma protokollerinin uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan El Cezire kaynakları, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ismini Tarık Satuf el Hamad olarak açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Kaynak: Mepa News