Sahada tek bir kelime yok! Bu maçta her şey işaretle

Eskişehir’de bir halı sahada oynanan maçlarda alışılmış futbol atmosferi yok. Bir grup işitme engelli bireyin yaptığı halı saha maçları, işaret dili ile anlaşmaları açısından ön plana çıkıyor. Duyamadıkları ve konuşamadıkları için oldukça sessiz ilerleyen müsabakalarda sahadaki oyuncular birbirleriyle işaret dili ile anlaşıyor. Maç esnasında oyuncular pas, faul, gol gibi terimlerin yanı sıra birbirlerinin pozisyon alması için uyarıları da işaret diliyle yapıyor. Her hafta düzenlenen maçlarda işaret dilinin yansıra göz temasıyla da anlaşan oyuncular, gol sevinçlerini de beraber yaşıyor. Sessiz ilerleyen ve adeta ‘çıt' sesinin çıkmadığı mücadeleler dışarından dikkat çekiyor.

Göz teması ile anlaşılıyor

Cihazı ile duyabilen fakat maç esnasında cihazını çıkaran 31 yaşındaki işitme engelli Nuri İbiş, "Yıllardır bu arkadaşlarla sürekli halı saha maçı düzenliyoruz. Her hafta birlikte bir etkinlik düzenleme amacıyla, sosyal faaliyet olsun diye toplanıyoruz. Ben işitme engelliyim; şu anda duyuyorum, konuşuyorum ama sahaya girdikten sonra cihazlarımı çıkartıyorum ve hiç duymuyorum. Konuşuyorum ama arkadaşlarım da hiç duymuyor. Onlarla beden dili ve Türk işaret dilini kullanarak iletişim kuruyoruz. Yani birbirimize ne kadar bağırsak da boş; birbirimizle göz teması kurmamız gerekiyor. Göz teması kurarak, 'Pas ver' ya da 'Oraya geç' gibi komutları vererek anlaşıyoruz. Bizden net bir ses çıkmıyor. Sonuçta duyamadığımız için bazı arkadaşlarımızın ağızlarından tam, net bir ses çıkmıyor. Gol olduğu zaman gol sesi çıkar ama onun haricinde; 'Şuraya geç, buraya geç, ben seni burada bekliyorum' gibisinden haberleşme kelimelerini duyamazsınız. Birbirimize kızdığımız zaman direkt el temasında bulunup göz göze geliyoruz. Ondan sonra 'Dikkat et ben buradayım, bana pas verebilirsin' gibi uyarıyoruz. Dışarıdan izleyen birisi ne düşünüyor inanın hiç bilmiyorum. Sonuçta biz kendi içimizde olduğumuz için, etrafımızdaki işitenler 'Bunlar garip garip ses çıkarıyor' diyebilirler ağzımızdan net bir kelime çıkmadığı için. Her hafta düzenliyoruz" dedi.

"İsteyen arkadaşlar katılabilir”

Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Çallar, "Şu anda işitme engellilerle haftada 1 gün halı saha oynuyoruz. Yaşı büyük, küçük olan herkesle keyif almak için, rekabet etmek için yapıyoruz bu halı sahayı. İsteyen arkadaşlar da katılabilir, maç yapabilir, kapımız açık. Biz duymuyoruz ama önümüzde bir engel yok. Biz sadece hissetme ile keyif alarak, göz teması kurarak hareket ediyoruz. Ben şu an futbol kulübünde, 2. ligde oynuyorum. Hentbol da var. İşitme engelliler olarak en iyi kullandığımız şey gözlerimiz. Hiç duymuyoruz ama gözlerimiz çok kuvvetli. Hissettiklerimizi gördüğümüz için duymaya ihtiyaç duymuyoruz" diye konuştu.