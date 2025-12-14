Trabzonspor-Beşiktaş canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maç Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sürüyor.
Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın zorlu mücadelesinde Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
5.dakika sCeza sahasına giren Felipe Augusto topu sola çekip kaleye bir şut yolladı. Ersin hata yapmadı.
7.dakika Sarı Kart - Orkun Kökçü
9.dakika Beşiktaş'ta Milot Rashica sağ kanattan topu içeri ortaladı. Trabzonspor savunması kademedeydi.
13.dakika Zubkov Beşiktaş ceza sahasında yere düştü. Hakem Ali Şansalan devam kararı verdi.
Trabzonspor: Onana, Mustafa, Serdar, Batagov, Ozan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham