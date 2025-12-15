Henüz 21 yaşındaydı! Sahte alkol kurbanı oldu
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Muhammed Yıldız yaşamını yitirirdi. Gencin ailesi ise sahte alkol iddiasında bulundu.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda 21 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşında Muhammed Yıldız, alkol aldıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası hastane önünde şahsın yakınları toplanırken, polis ekipleri tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Ailesi Yıldız'ın sahte alkolden zehirlendiğini savunurken, nihai karar otopsiden sonra belli olacak.