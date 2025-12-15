  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hollanda'da yüzlerce şirket iflas etti: Zam tartışması, gündem oldu!

Erdoğan'dan Gençlik Buluşmasında Ahmet Kaya Sürprizi: "Şiire Gazele"

Karadeniz'de gol düellosu

Yine İsrail yine insanlık dışı muamele! Filistinli gazeteciden kan donduran sözler

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

Aile Yılı’nda dev hamle! Milyarlarca liralık destek 81 ile yayılıyor

Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızı güçlü kılsaydık İsrail soykırım yapamazdı! Geldiğimiz nokta ne oldu?

Google ve Apple devrede: Sıfır gün güvenlik açığını acilen yamalamaya başladılar! İşler rayından çıktı

Av. Yaşar Baş kaçak döküm belgeleri ile ilgili bir paylaşım yaptı: İddianamede teker teker sayılmış...

BAE’den Rum Kesimine Skandal Ziyaret! Şeyh Zayed Güney Kıbrıs’ta, İhanete imza attı
Yaşam Henüz 21 yaşındaydı! Sahte alkol kurbanı oldu
Yaşam

Henüz 21 yaşındaydı! Sahte alkol kurbanı oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Henüz 21 yaşındaydı! Sahte alkol kurbanı oldu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Muhammed Yıldız yaşamını yitirirdi. Gencin ailesi ise sahte alkol iddiasında bulundu.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda 21 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşında Muhammed Yıldız, alkol aldıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Olay sonrası hastane önünde şahsın yakınları toplanırken, polis ekipleri tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Ailesi Yıldız'ın sahte alkolden zehirlendiğini savunurken, nihai karar otopsiden sonra belli olacak.

Alkollü sürücü dehşeti ne zaman bitecek? 2 kişiye çarptı 7 araca vurdu
Alkollü sürücü dehşeti ne zaman bitecek? 2 kişiye çarptı 7 araca vurdu

Gündem

Alkollü sürücü dehşeti ne zaman bitecek? 2 kişiye çarptı 7 araca vurdu

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?
Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Gündem

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Zabıta etkipleri bastı: Kaçak alkol üretilen tesis şaşırttı!
Zabıta etkipleri bastı: Kaçak alkol üretilen tesis şaşırttı!

Yerel

Zabıta etkipleri bastı: Kaçak alkol üretilen tesis şaşırttı!

Alkollü sürücü skandalı! Yakınlarından pes dedirten savunma
Alkollü sürücü skandalı! Yakınlarından pes dedirten savunma

Yerel

Alkollü sürücü skandalı! Yakınlarından pes dedirten savunma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23