Paris'te Kirli İmza: Fransa, Türkiye’yi tehdit etti! Ada'da İsrail'den Sonra Kalıcı Varlık Kuruyor!

Görüşmenin ardından küstah açıklamalarda bulunan Macron, Türkiye'yi kastederek "Müttefiklerimizin toprak egemenliği tehdit edildiğinde tereddütsüz olunmalı" sözleriyle ÜSTÜ KAPALI TEHDİTLER savurdu.

Kalıcı Askeri İşgal Başlıyor: Mari Üssü Fransızlara Tahsis Ediliyor!

Anlaşmanın en tehlikeli başlığı, Fransa’nın GKRY’de "geçici operasyonel" varlığını "KALICI" askeri üsse dönüştürmesi oldu.

Mari Deniz Üssü modernize edilerek Fransız ordusunun kullanımına açılacak.

Limanlar ve havaalanları Fransız askeri unsurlarına TAMAMEN tahsis edilecek.

Fransız askerlerine Ada genelinde TAM HAREKET SERBESTİSİ tanındı.

Bu hamleyle Fransa, Doğu Akdeniz’e KALICI OLARAK yerleşerek bölgedeki gerilimi tırmandırmayı ve Türkiye’nin güvenliğini tehlikeye atmayı hedefliyor.

Enerji Şirketi TOTAL'e Kıyak: Sömürü Planı Devrede!

Anlaşmanın arka planında ise Fransız enerji devi Total'in GKRY’nin tek taraflı sözde münhasır ekonomik bölgesindeki korsan faaliyetleri yatıyor. Bu "stratejik ortaklık", GKRY üzerinden Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını sömürme ve Türkiye’nin enerji denklemindeki gücünü kırma planıdır!

İsrail'in İzinde!

Fransa’nın bu askeri ağırlıklı hamlesi, akıllara hemen Siyonist İsrail'i getirdi. İsrail de daha önce GKRY ile askeri eğitim, istihbarat ve ortak tatbikatlar üzerinden Ada'daki VARLIĞINI DERİNLEŞTİRMİŞTİ. Fransız-Rum anlaşması, Güney Kıbrıs’ı bölgesel krizlerde İsrail ve Batı'nın ileri operasyon noktası haline getirme çabalarının yeni ve tehlikeli bir halkasıdır.

RUM BASINI BİLE İSYAN ETTİ:

Rum medyası dahi, bu anlaşmanın GKRY’yi bölgesel krizlerin DOĞRUDAN TARAFI haline getirebileceği uyarısında bulundu! Bu kirli pazarlık, Ada halkını da ateşe atma riskini taşıyor!

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki haklarını gasp etmeye çalışan bu SÖMÜRGECİ GİRİŞİMLERE karşı gerekli ve kararlı cevabı vereceği kesindir!