Hollanda'da iflas sayıları, zam tartışması, gündem oldu: 2026 yeni bütçe maratonu, yeni dönem proje...

Hollanda'da Kasım ayında, şahıs şirketleri de dâhil olmak üzere toplam 307 işletme iflas etti. Bu rakam, 2024 yılının Kasım ayına kıyasla 46 daha az iflas anlamına geliyor. Yıllık bazda düşüş oranı ise yüzde 13 olarak hesaplandı. Tekstil ve hazır giyim sektöründe konkordato ilânları, kapanan işletmeler ve üretimde kapasite düşüşleri öne çıktı.

ZAM TARTIŞMASI!

Hollanda'nın en üst yetkilileri yeni dönemde zamlar için hazırlanıyor. Ülkede en çok konuşulan zamlar!

Hollanda'da özellikle yüksek enflasyonun etkisiyle son iki yılda çalışan gelirlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Hollanda’da ücret artışlarında 2026 için daha sınırlı zamlar, projeler tek tek masada.