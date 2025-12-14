Eski PAF pilotu Halid: Bize destek geliyor, Hindistan uyurken biz bu işi bitirdik diyerek ilan etti...

Eski PAF savaş pilotu ve savunma uzmanı Khalid Chishti, Pakistan'ın Suno TV kanalında katıldığı programda insansız hava araçları (İHA) teknolojisi, bölgesel güç dengeleri ve Türkiye ile yürütülen savunma sanayii işbirliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Chishti, geleceğin savaşlarının İHA'lar tarafından şekilleneceğini ancak insan faktörünün asla tamamen ortadan kalkmayacağını vurguladı.

"DÜNYAYA İHA'LARIN SAVAŞIN KADERİNİ BELİRLEDİĞİNİ TÜRKİYE GÖSTERDİ"

Chishti, "İnsan zihninin esnekliği, yerinde karar verme yeteneği ve son dakika düzeltmeleri yapabilme kabiliyeti nedeniyle pilotların yerini hiçbir teknoloji alamaz," diyerek insan faktörünün önemine dikkat çekti. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı 40 gün süren savaşını örnek gösteren Chishti, "Azerbaycan, Türkiye'nin sağladığı İHA'lar ve kamikaze droneları yoğun bir şekilde kullanarak 40 gün gibi kısa bir sürede savaşı kazandı. Ermenistan, 30 yıldır işgal altında tuttuğu 10.000 kilometrekarelik Azerbaycan toprağını geri vermek zorunda kaldı. Bu savaş, insansız sistemlerin ne kadar belirleyici olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Chishti, gelecekte İHA'ların casusluk, aldatma, radar karıştırma ve elektronik harp gibi çok çeşitli roller üstleneceğini belirtti.

TÜRKİYE İLE "KARDEŞÇE" İŞBİRLİĞİ VE YERLİ ÜRETİM

Türkiye ile Pakistan arasındaki işbirliğinin stratejik önemine vurgu yapan Chishti, "Türkiye ile çok yakın bir işbirliğimiz var. Bu yeni bir durum değil, yıllardır sürüyor. Onlar bizi dost değil, kardeş olarak görüyorlar. Geçmiş savaşlarda olduğu gibi bugün de bize ahlaki, diplomatik ve her türlü desteği sağlıyorlar" dedi.

"TÜRKİYE BİZİ ASLA YANILTMADI"

Pakistan'ın sahip olduğu Akıncı gibi en güçlü insansız hava araçlarının Türkiye ile işbirliği içinde geliştirildiğini söyleyen Chishti, sözlerine şöyle devam etti:

"Başlangıçta bu sistemleri Türkiye'den aldık. Shahpar-1 ve 2 gibi İHA'larımız da Türkiye'nin yardımıyla geliştirildi. Ancak şimdi güzel haber şu ki, Pakistan Hava Kuvvetleri bu teknolojiyi kendi bünyesinde geliştirmeyi başardı. Üç yıl önce kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Parkı'nda (NASTP) artık her şey üretiliyor. 'Made in Pakistan' damgalı kamikaze dronelar ve diğer sistemleri yerli olarak üretiyoruz. Bu sayede sadece kendi kendimize yeterli olmakla kalmıyor, aynı zamanda dış ülkelerin yaptırım ve şantajlarından da kurtulmuş oluyoruz. Türkiye ile işbirliğimiz çok yakın ve onlar bizi asla yanıltmadı."

"HİNDİSTAN UYURKEN BİZ BU İŞİ BİTİRDİK"

Hindistan ile Pakistan'ın İHA teknolojisindeki konumlarını karşılaştıran Chishti, Pakistan'ın bu alanda açık bir üstünlüğe sahip olduğunu söyledi. Chishti, "Hindistan bu yarışa çok geç başladı. Bizim liderliğimiz, İHA'ların geleceğin savaşlarını şekillendireceğini yıllar önce öngördü. Hintli savunma analistleri bile kendi hava kuvvetlerini, Pakistan siber komuta, çok alanlı operasyonlar ve sistem entegrasyonunda öne geçerken neden uyudukları konusunda eleştiriyor. Biz Link-17 gibi sistemlerle tüm savaş unsurlarını entegre ederek bütün bir savaşı yönetebilecek kapasiteye ulaştık. Bu nedenle Hindistan'a karşı büyük bir avantajımız var" şeklinde konuştu.

"45 YIL ÖNCE GENÇ BİR SAVAŞ PİLOTUYKEN BİLE NÜKLEER TESİSLERİMİZE YÖNELİK TEHDİDİN İSRAİL VEYA HİNDİSTAN'DAN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK"

İşgalci İsrail'in Hindistan'da bir İHA fabrikası kurması ve yüksek teknoloji silah endüstrisini bu ülkeye taşıması konusuna da değinen Chishti, bunun kendileri için sürpriz olmadığını belirtti. "40-45 yıl önce genç bir savaş pilotuyken bile nükleer tesislerimize yönelik tehdidin İsrail veya Hindistan'dan geleceğini biliyorduk. İsrail, Hindistan'a yıllardır kapsamlı destek veriyor. Hindistan'ın Tejas uçağının radarı, elektroniği ve silahları İsrail tarafından sağlandı. Bu işbirliği bizim için yeni bir tehdit değil" dedi.