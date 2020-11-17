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Ekonomi TÜSİAD'ın online toplantısında Kovid'in iş dünyasına etkileri tartışılacak
Ekonomi

TÜSİAD'ın online toplantısında Kovid'in iş dünyasına etkileri tartışılacak

"Kovid-19 Döneminde Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan Çalışma Tecrübeleri" webinar'ında, salgınının iş dünyası açısından yarattığı değişimler ele alınacak

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:33:24 -
TÜSİAD'ın online toplantısında Kovid'in iş dünyasına etkileri tartışılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Kovid-19 Döneminde Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan Çalışma Tecrübeleri" başlıklı webinarı, 23 Kasım Pazartesi gerçekleştirilecek.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilecek toplantıda Kovid-19 salgınının iş dünyası açısından yarattığı değişimler ele alınacak ve olumsuz etkilerini en aza indirerek süreci verimli şekilde yönetebilmek için gereken adımlar tartışılacak.

"Kovid-19 Döneminde Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan Çalışma Tecrübeleri" başlıklı webinarın açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yapacak.

Verilen bilgiye göre toplantı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Başkanı Serkan Sevim'in moderatörlüğünü yapacağı "Kovid-19 Döneminde Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan Çalışma Tecrübeleri Paneli" ile devam edecek.

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, SAP Güney Avrupa, Afrika, Ortadoğu Danışmanlık Hizmetleri ve Türkiye İK Direktörü Hande Genç, Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Anadolu Grubu Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Serkant Paker'in katılımıyla gerçekleşecek panelde, Türkiye ve dünyadaki örnekler ışığında pandemi döneminde teknolojik ihtiyaçlar ve altyapı, uzaktan çalışma ile ilgili sektör deneyimleri, çalışanların ve şirketlerin dikkat etmesi gereken koşullar ve geleceğe yönelik öngörüler ele alınacak.

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