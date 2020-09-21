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Ekonomi TÜSİAD'ın düzenleyeceği toplantıda salgın döneminde ekonomi ele alınacak
Ekonomi

TÜSİAD'ın düzenleyeceği toplantıda salgın döneminde ekonomi ele alınacak

"Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" başlıklı webinar, 24 Eylül'de gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:35:12 -
TÜSİAD'ın düzenleyeceği toplantıda salgın döneminde ekonomi ele alınacak

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" başlıklı webinarı 24 Eylül'de düzenlenecek.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" toplantısına Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks da katılacak.

Etkinliğin açılış konuşmaları TÜSİAD Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı Barış Oran ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından yapılacak.

Açılış konuşmalarının ardından 24 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantı kapsamında, TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu'nun moderasyonunda, ekonomi ve dış politikada gelişmelerin ele alınacağı panel gerçekleştirilecek.

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