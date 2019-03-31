TÜSİAD'dan flaş yerel seçim açıklaması!
Yerel seçimlerle ilgili açıklama yapan TÜSİAD, "Yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı.31 Mart 2019 Pazar 17:54
TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsattır. Yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlenmesini diliyoruz." denildi.
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