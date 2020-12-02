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Ekonomi TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yarın
Ekonomi

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yarın

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:39:51 -
TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yarın

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yarın 10.00-10.40 saatleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleştirilecek TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski konuşma yapacak.

Toplantı TÜSİAD'ın YouTube kanalından yarın saat 10.00'da canlı olarak yayınlanacak

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