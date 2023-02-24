TÜSEB personel alımı başladı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde görev yapmak üzere programcı ve VHKİ personel alımı yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığımız internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru Bitiş Tarihi : 10.03.2023
Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 71, 34718, Kadıköy/İSTANBUL
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