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Ekonomi TÜSEB personel alacak
Ekonomi

TÜSEB personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, bünyesinde görev yapmak üzere daimi statüde personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 13:22:00 -
TÜSEB personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 13.08.2021 tarihine kadar kabul edilecek. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığın internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr),  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir. Kadrolara başvuracak adayların en az ilkokul, en fazla da lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor.

Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 71, 34718, Kadıköy/İSTANBUL

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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