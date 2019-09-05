Tuşba Belediyesi’nin ‘yaz spor kursları’ devam edecek

Van merkez Tuşba Belediyesi’nin, çeşitli branşlardan ücretsiz olarak açmış olduğu yaz spor kursları okullar açıldıktan sonra da devam edecek.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Tuşba Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte Haziran ayında okulların tatile olmasıyla birlikte çocukların zamanlarını kötü alışkanlıklardan uzak ve verimli bir şekilde geçirmeleri için açmış olduğu kurslar devam edecek. Kendi tesisleri olan başta Soner İdil Spor Kompleksi ile diğer modern spor tesislerinde ücretsiz olarak futbol ve masa tenisi branşlarında açmış olduğu yaz spor kursların yaklaşık 1 ay daha sürecek.

Yüzlerce çocuğun hem tatil hem de spor yapma imkânını bir arada bulduğunu söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye olarak bu yıl da açmış olduğumuz yaz spor okulunda 12-15 ve 15-19 yaş gruplarına yönelik futbol ve masa tenisi branşlarında eğitim verdiklerini söyledi. Açmış oldukları kurslara katılan çocukların belediyeye ait modern tesislerde spor yapma imkânı bulduklarını ifade eden Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak, spora yönlendirmek ve çocuklara sporu sevdirmek amacıyla yaz spor kurslarımızı hayata geçirdik” dedi.

Verilen kursların tamamen ücretsiz olduğunu dile getiren Başkan Akman, spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Akman, “Okulların tatile girmesiyle birlikte Tuşba’da yüzlerce çocuğumuz spor okulumuza kayıt yaptı. Kurslarımızdan en fazla ilgi gören futbol ve masa tenisi branşlarından oldu. Geleceğimiz olan çocuklarımızın spora yönelmesi ve herhangi bir spor branşına yeteneği olan gençlerin bu yönde kendini geliştirerek ilerlemesi son derece önemlidir” diye konuştu.

Kurslara katılımın oldukça yoğun olduğunu ve bunun da kendilerini memnun ettiğini dile getiren Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak gençlerin ve çocukların geleceğine dair ellerindeki imkânları doğrultusunda her zaman destek olmaya çalıştıklarını vurguladı. Başkan Akman, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte açmış olduğu yaz spor kurslarına katılan yüzlerce gencimiz ve çocuğumuz, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı bir ortamda hem spor yapma imkânı buldular hem de arkadaşları ile birlikte sağlıklı bir şekilde güzel vakit geçirdiler. Okulların açılacak olmasına rağmen çocuklarımız, okul dışında kalan zamanlarında tesislere gelerek eğitimlerine yaklaşık bir ay daha devam edecekler. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının; tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize ‘hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.