Tuşba Belediyesi’nden okul temizliği

Van merkez Tuşba Belediyesi, öğrencilerin daha temiz ve nezih bir ortamda eğitim görmeleri için yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi ilçedeki okulların bahçesini tazyikli su ile yıkayarak temizliyor.

Tuşba Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yıl öncesi ilçedeki okullarda temizlik çalışması başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha temiz ortamda eğitim görmelerini ve oyun oynamalarını sağlamak için okul bahçelerini yıkayarak temizledi. İlçedeki okulların bahçesinde yıkama çalışması başlatılması için talimat veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına temiz bir ortamda başlaması için okul bahçelerinde temizlik çalışması başlattıklarını ve bunun Tuşba genelindeki tüm okullarda devam edeceğini vurguladı. Başkan Akman, “Bilindiği üzere Tuşba Belediyesi olarak her fırsatta eğitime dolayısı ile geleceğimiz olan çocuklarımıza destek oluyoruz. Tuşba Belediyesi olarak eğitime önem gösteriyoruz. Okullarımız açılmadan önce bahçe temizliğini yapıyoruz. Eğitim yuvalarımızın düzgün ve temiz olmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın rahat bir eğitim almaları için belediye olarak bizlere düşen görevlerimizi mesai saati gözetmeksizin yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle tüm öğretmen, öğrenci, veli ve eğitim camiasına hizmet veren tüm kardeşlerime bir kez daha başarılar diliyorum. Büyük bir özveri ile çalışan personelime de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.