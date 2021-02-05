  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı
Teknoloji

TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen HÜRJET hafif taarruz uçağı ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaşımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 19:47:00 -

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş (TUSAŞ) tarafından yapılan video paylaşımda "Ülkemizin jet eğitimi ve hafif taarruz uçağı ihtiyacını karşılayacak olan HÜRJET yüksek manevra kabiliyeti, farklı konfigürasyonları ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında göklerdeki önemli gücümüz olacak" denildi.

Cumhuriyet bir asrı geride bırakırken, HÜRJET gökyüzündeki yerini alarak bağımsızlığı selamlayacak. Ön tasarım incelemesi tamamlanan uçak, eğitim ve gösteri uçuşlarındaki mevcut hava araçlarının yerine kullanılacak. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.

13 metre uzunluğa sahip HÜRJET'in menzili ise 2 bin 592 kilometre. Gece görüş uyumu ve havada yakıt ikmali gibi özelliklere sahip.

HÜRJET'in diğer özellikleri

- 9,8 metre kanat açıklığı

- 2 bin 271 kilogram maksimum yük

- 1,4 mach maksimum hız

- 45 bin ft irtifa

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte solak kafanın iki yüzlülüğü! Kaftancıoğlu'na füze çarptı
Siyaset

İşte solak kafanın iki yüzlülüğü! Kaftancıoğlu'na füze çarptı

Boğaziçi Üniversitesindeki protestolar sırasında gözaltına alınan ve polise attığı iftira ile gündeme gelen 'başörtülü' öğrenci Şeyma Altund..
Herhangi bir ittifakta yer almıyorlardı! O partiden Başkan Erdoğan'a destek
Siyaset

Herhangi bir ittifakta yer almıyorlardı! O partiden Başkan Erdoğan'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına Anavatan Partisi'nden flaş bir destek geldi.
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!
Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!

Tunceli'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, 2020 yılı gelir-gider tablosunu paylaştı. Tunceli halkından 40 kalemde milyonlarca lira vergi v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay