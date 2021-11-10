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Teknoloji TUSAŞ’ın yeni tanıtım filmi yayınlandı
Teknoloji

TUSAŞ’ın yeni tanıtım filmi yayınlandı

Dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yeni tanıtım filmini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:21:00 -
TUSAŞ’ın yeni tanıtım filmi yayınlandı

Özgün projelere ait hava-hava videolarının ilk kez sinematik olarak çekildiği tanıtım filmi için özel olarak getirtilen helikopter kullanıldı. Tanıtım filminin müziği ise özel olarak bestelendi.

Yönetmenliğini Dağhan Celayir’in yaptığı, hava görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak’ın üstlendiği çekimler Ankara’da gerçekleştirildi. TUSAŞ yeni tanıtım filmini “Geleceğine Güç Kat” söylemi ile kullanarak yeni logo ve kimliğini pekiştirdi.

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