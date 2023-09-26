TUSAŞ'ın ABD'den satın aldığı uçak ortaya çıktı! Görenler tekrar tekrar baktı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Hava SOJ projesi kapsamında ABD'den uçak satın aldı. Uçak Türkiye'ye getirildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava SOJ projesi kapsamında filosuna bir uçak daha dahil etti. ABD'den alınan uçak Türkiye'ye ulaştı.
TUSAŞ, Hava Konuşlu Uzaktan ED/ET (Elektronik Dinleme/Elektronik Taarruz) Sistemi projesi çalışmalarına devam ediyor. AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; TUSAŞ, Kanadalı uçak imalatçısı Bombardier tarafından üretilen Global 6000 tipi uçağı filosuna kattı.
Dün Mürted Hava Üssü'ne (eski Akıncı Üssü) ulaşan uçağın kısa süre içerisinde modifikasyon işlemlerine başlaması planlanıyor.
ABD'de N10HD kuyruk tesciliyle uçuş yapan 2015 fabrika çıkışlı Bombardier Global 6000'in yakın zamanda Türk tesciline geçeceği öğrenildi.
Airporthaber
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