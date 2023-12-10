TUSAŞ GÖKBEY başarılara doymuyor! Bir ilki gerçekleştirdi! Milli gurur!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride bırakıldı.

İlk uçuşunu 06 Eylül 2018 yılında gerçekleştiren GÖKBEY Helikopteri bu kez maksimum servis irtifası olan 20 bin feet irtifaya ilk kez ulaşarak başarılı bir testi daha geride bıraktı. 1 saat süren testlerde GÖKBEY Helikopteri bu irtifada hem çift motor hemde tek motorla uçuş gerçekleştirdi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin özgün projesi konumunda yer alan T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor.

Seri üretimi devam eden GÖKBEY Helikopterinden 3 adedi yakın zaman içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilecek T625 GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü tasıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için T625 GÖKBEY helikopteri görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek.

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6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000ft servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

GÖKBEY Helikopteri ile güvenlik güçleri başta olmak üzere birçok kullanıcının, hafif genel maksat helikopteri ihtiyacı karşılanmış olacak. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde çok sayıda bulunan ABD üretimi UH-1 Helikopterleri, son yıllarda hizmetten çekilmeye başlanmıştı. GÖKBEY Helikopteri, emekli edilen UH-1 helikopterlerinin yerini alacak.