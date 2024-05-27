TUSAŞ duyurdu! ANKA-4 süpersonik tasarıma sahip olacak! Saatte 2 bin kilometre hıza ulaşacak!

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in ANKA-3'e ilişkin açıklamaları heyecanla karşılandı. Saatte 850-900 km hızla ses altı (subsonic) uçan hayalet hava aracının bir de çift motorlu versiyonu olacağını duyuran Kotil, insansız süpersonik bombardıman uçağının müjdesini verdi.

28 Aralık 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA-3, Ukraynalı Motor Sich üretimi AI-322'den güç alıyor. 6 bin librenin üzerinde itki üreten bu motor ANKA-3'ü saatte 850 kilometrenin üzerinde hıza ulaştırıyor.

Millî hayalet uçak çift motora kavuştuğunda hızı saatte 1250'yi kilometreyi rahatlıkla aşabilecek. Ancak artan hız, aracı yeni aerodinamik etkilere maruz bırakacağı için ANKA-3 tasarımında değişiklik yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YÜKSEK HIZLARDA ŞOK DALGASI OLUŞUYOR

Savunma haber platformu Bulgarian Military buna ilişkin tahminlerin paylaşıldığı bir haber yayınladı. Yeni modeliyle 'ANKA-4' adıyla boy göstermesi beklenen hayalet uçak, çift motorlu versiyonunda daha büyük bir bedene kavuşacak.

Daha fazla kalkış ağırlığı, daha fazla yük taşıma ve daha fazla hız anlamına gelen çift motor gücü, ANKA-4'ün yeniden tasarlanmasını gerektiriyor. Askerî uzman Boyko Nikolov buna ilişkin şu tahminde bulunuyor:

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"Temel Kotil diğer değişikliklere ilişkin ayrıntıya girmese de tasarımda değişikliğe gidileceği açık. Daha yüksek hızlarda şok dalgası etkileriyle uğraşırken daha küçük yuvarlanma açıları performansı engelleme eğiliminde olduğundan, süpersonik hızlar için optimize edilmiş yeni ANKA daha dar bir profilde olabilir.

Türk ANKA-3, TUSAŞ'ın üstün başarısını temsil ediyor. Yaklaşık 17,5 metre kanat açıklığına ve 8 metre civarında uzunluğa sahip bu dron, 1600 kilogram maksimum kalkış ağırlığıyla çeşitli görev profilleri için tasarlandı ve önemli ölçüde faydalı yük taşınmasına olanak sağlıyor."

2 ADET TEI-TF10000 KAÇ KM HIZLA UÇURUR?

Böylelikle çift motorlu ANKA-4'ün daha büyük ama daha dar ve uzun bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek ilk versiyonlar Ukrayna motorlarını kullanacak.

TUSAŞ Motor Sanayii/TEI'nin tasarladığı TF6000 motoru ise yakın gelecekte AI-322'nin yerini alarak ANKA-3'e millî imkanla güç verecek. TF6000'in aynı zamanda Baykar'ın KIZILELMA uçağına da güç vermesi bekleniyor.

Öte yandan havacılık uzmanları, TEI imzalı TF6000 sonrasında tasarlanan TF10000 model motorun ANKA-4'te kullanılabileceğini ileri sürüyor.

Buna göre ANKA-4'e güç verecek iki adet TF10000 motor, 20 bin libreyi aşan itki kuvvetiyle hayalet uçağın hızını rahatlıkla 2 Mach düzeyine yaklaştırabilir. Bu rakam saatte yaklaşık 2 bin kilometre hıza ulaşılacağı anlamına geliyor.

Düşman hattının derinliklerinde radara görünmeden operasyon yapabilen hayalet uçaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri için eşsiz bir güç çarpanı oluşturacak. Hem ANKA-3 hem de ANKA-4, Milli Muharip Uçak KAAN'ın emrinde uçmaya başlayacağı dönem Türkiye'yi 6. nesil harekât kabiliyetiyle tanıştıracak.

Uluslararası savunma medyası ANKA-3'ün çift motorlu varyantının yolda olduğu haberini 'heyecan verici' olarak niteliyor.

Gelecekte TCG ANADOLU gemisine inip kalkması beklenen hayalet uçak, tanker uçak olarak da kullanılabilecek.

Üst düzey otopilot sistemi, görüş hattı ötesi operasyonlar için uydu bağlantısı (SATCOM) ve yüksek çözünürlüklü görüntü takibi ile hedefleme yeteneği sağlayan elektro-optik kamera, ANKA-3'ü dünyada sayılı ülkede bulunan platformlar arasına sokuyor.

Şok baskınlar için hava-yer ağırlıklı birçok füzeyi taşıyacak ANKA-3 her türlü hava koşulunda etkili gözlem yeteneği sağlayan sentetik açıklıklı radarı da (SAR) kullanacak.

Tüm bu özellikleriyle zaten sıradışı nitelikte görülen ANKA-3, çift motorlu versiyonuyla daha hızlı uçmasının yanında daha fazla yük taşıyabiliyor olacak.