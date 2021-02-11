TUSAŞ ANKA İHA için üretilen motorları paylaştı

Sosyal medyadan "TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI) tarafından ANKA İHA için üretilen PD-170 Turbodizel İHA Motorları" mesajıyla yapılan paylaşımda üretilen motorların görsellerine yer verildi.

İşte o paylaşım;

41. ANKA İHA görüntülenmişti

Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde konuşlu bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine, geçtiğimiz günlerde bir ziyaret düzenledi. Bakan Saadoonn, ziyaret kapsamında TUSAŞ tarafından geliştirilen ve üretilen hava araçlarını inceledi. Ziyaret esnasında, TUSAŞ tarafından üretimi tamamlanan ‘041’ seri numaralı ANKA İnsansız Hava Aracı ise ilk kez görüntülendi.

Söz konusu İHA’nın, 2020 yılı içerisinde üretimi tamamlanan bir uydu kontrollü ANKA-S olduğu anlaşıldı. Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere çeşitli Türk güvenlik birimlerine ANKA ailesinin teslimatlarını başarıyla gerçekleştiren TUSAŞ, kısa süre önce Tunus’a ANKA-S ihraç etme başarısını göstermişti.

Tunus'a 3 adet 'ANKA İHA' teslimatı

Türk güvenlik birimlerine şu ana kadar yaklaşık 30 adet ANKA teslimatı gerçekleştiren TUSAŞ, Tunus’a ise ilk etapta 3 adet ANKA-S İHA teslimatı gerçekleştirecek. Uydudan kontrol yeteneği sayesinde uzun menzilden kontrol edilebilen ANKA-S, özellikle Irak’ın Kuzeyi ve Suriye bölgelerinde gerçekleştirdiği harekatlarla kendinden söz ettiriyor.

‘Combat Proven’ yani sahada kanıtlanmış bir sistem olarak öne çıkan ANKA-S, Roketsan üretimi 4 adet MAM-L Mühimmatı ile de teçhiz edilebiliyor. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ise ANKA İHA’lar için geliştirmiş olduğu PD-170 Turbodizel İHA motorlarının teslimat faaliyetlerine, halihazırda devam etmekte.