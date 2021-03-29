TUSAŞ 5’inci F-16 Blok-30 savaş uçağını TSK’ya teslim etti

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının hizmet ömürlerini tamamlaması ya da tamamlamaya yakın olması nedeniyle gövde uçuş saatini artıracak bir yapısal tadilat işlemi uygulanmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından F-16 Yapısal İyileştirme Projesi yürütülüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamındaki beşinci F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesinin tamamlandığı belirtildi. Uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Konuyla ilgili olarak SSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında beşinci F-16 Blok-30 uçağının da yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler kapsamında gerekli görülen yerlerde onarım ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulaması yapıldı.

Kabul Test ve Muayene faaliyetleri sonrası HvKK pilotları tarafından son test uçuşu yapılarak, ilk F-16 Blok-30 uçağının kabul işlemi ise Temmuz 2020’de başarıyla gerçekleştirildi. Böylece, F-16 Yapısal İyileştirme faaliyetlerinde önemli bir kilometre taşı tamamlanmıştı. Proje kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi planlanıyor.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, söz konusu faaliyetle ilgili olarak Temmuz 2020’de yaptığı açıklamada, "Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen projeyle, hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8000 saatten 12000 saate çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

F-16 Yapısal İyileştirme projesi kapsamında Blok-30 uçaklarının 25 adedinin TUSAŞ tarafından, 10 adedinin ise 1. Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığınca modernize edilmesi planlandı.