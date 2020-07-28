TÜSAD'dan "Kurban Bayramı'nda pandemi tedbirlerini elde bırakmayın" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin elden bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

TÜSAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kömürcüoğlu, 11 Mart tarihinden bu yana çok kolay bulaşan ve öldürücü olabilen ciddi bir salgın hastalıkla karşı karşıya olunduğu hatırlatılarak, Kovid-19 pandemisinden korunma yollarına özenle devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kurban alımından kesimine, etlerin pişirilmesinden bayramlaşmaya kadar Kurban Bayramı'nda da özenle hareket etmek gerektiğini belirten Kömürcüoğlu, "Tedbiri elden bırakmayıp, kurallara uyalım, koronavirüse bayram ettirmeyelim. Bayramı kutlayan biz olalım." ifadelerini kullandı.

İzolasyon önlemlerinin gevşetilmesinden sonra hastalık sıklığındaki düşüş hızının azaldığını ancak hastalığın toplum için riskinin ortadan kalktığının söylenemeyeceğine dikkati çeken Kömürcüoğlu, "Her ne kadar normalleşme yolunda adımlar atmaya çalışsak da hastalık toplum içinde hız kesmeden yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Tıbbi maskeler yüzde 100 koruyucu değil, maskeye rağmen yakın temasla bulaşma olabiliyor." uyarısında bulundu.

- "Tokalaşmak, sarılmak, el öpmek gibi bayramlaşma alışkanlıklarından kaçının"

Doç. Dr. Kömürcüoğlu, bu yılki Kurban Bayramı'nın geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamayacağına işaret ederek, uyulması gereken kuralları şöyle sıraladı:

"- Kurban alımı ve kesimi sırasında da maske takılmasına, yakın temastan kaçınılmasına dikkat etmeliyiz.

- Her bayram elini öpmeye gittiğimiz, çok kıymet verdiğimiz büyüklerimiz Kovid-19 kapsamında çok daha fazla ağır hastalık geçirme ve hatta ölüm riski taşıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca yakınlarımızın bayramını telefon veya bilgisayarlar ile teknolojiyi aktif kullanarak kutlayalım.

- Zorunlu hallerde açık alanlarda birbirinde 2 metre mesafeli oturmaya dikkat ederek onları ziyarete gidelim. Tokalaşmak, sarılmak, el öpmek gibi bayramlaşma alışkanlıklarından kaçınmak gerekiyor.

- Kurban etlerinin iyi pişirilmesine dikkat edilmesi gerekiyor.

- Bayram sofralarında omuz omuza oturmayalım, herkes tabağını eline alıp, mesafeli oturmaya dikkat etsin.

- Misafir ziyaretleri sonrası evlerde herkesin ortak kullandığı kapı kolları, lavabo gibi alanlar alkol bazlı dezenfektan ile dezenfekte etmeliyiz."



