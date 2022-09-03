TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2.dönem sonuçları 2022
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Sınava girecek olanlar sonuçların ilan edileceği tarihi de araştırmaya başladı. TUS sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 TUS sonuçları sorgula:
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2.dönem sınavı 4 Eylül Perşembe günü yapılacak. Sınav kadar sonuçların açıklanacağı tarih de araştırılmaya başlandı. Peki, TUS sonucu ne zaman belli olacak?
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2.dönem sonuçları 2022
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2.dönem sınavı 4 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle indirebiliyor.
Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika verilecek. Saat 10.00'dan sonra sınav binasına adaylar alınmayacak.
Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek. Adaylar 14.30'dan sonra binaya alınmayacak.
TUS 2.dönem sonuçları 29 Eylül 2022'de ilan edilecek.