Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2.dönem sınavı 4 Eylül Perşembe günü yapılacak. Sınav öncesinde adaylar ÖSYM'nin kalem silgi getirmeye izin verip vermediğini araştırıyor.

TUS kalem silgi götürmek yasak mı? TUS kalem silgi dağıtılıyor mu?

Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adaylar sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.