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Eğitim TUS kalem silgi götürmek yasak mı? TUS kalem silgi dağıtılıyor mu?
Eğitim

TUS kalem silgi götürmek yasak mı? TUS kalem silgi dağıtılıyor mu?

ÖSYM sınavlarda kalem silgi kalemtıraş veriyor mu? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2.dönem sınavı 4 Eylül Perşembe günü yapılacak. Sınava girecek olan adaylar ÖSYM'nin kalem, silgi, kalemtıraş dağıtıp dağıtmadığını merak ediyor. TUS su getirmek yasak mı? TUS kalem dağıtılacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 23:09:00 -
TUS kalem silgi götürmek yasak mı? TUS kalem silgi dağıtılıyor mu?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2.dönem sınavı 4 Eylül Perşembe günü yapılacak. Sınav öncesinde adaylar ÖSYM'nin kalem silgi getirmeye izin verip vermediğini araştırıyor.

TUS kalem silgi götürmek yasak mı? TUS kalem silgi dağıtılıyor mu?

Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adaylar sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2.dönem sonuçları 2022
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2.dönem sonuçları 2022

Eğitim

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2.dönem sonuçları 2022

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