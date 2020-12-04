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Eğitim TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Eğitim

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları merak ediyorlar. İşte TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:23:00 -
TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlem sonuçlarını açıkladı. Tercih yapan öğrenciler TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı.

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlem sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mermezi (ÖSYM) 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemlerini tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

2020-TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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