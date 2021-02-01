TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuç sorgulama
2020-TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçların nasıl sorgulanacağını merak ediyor. Peki, TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuç sorgulama
ÖSYM yaptığı açıklamada 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını duyurdu.
TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 01 Şubat 2021 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sonuçların hekimlere, ailelerine ve millete hayırlı olması dileklerini iletti.