Turuncu uyarı verilen Kırklareli'nde yağış başladı

KIRKLARELİ (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu uyarı verilen Trakya'da bulunan Kırklareli'nde yağış başladı.



Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giren Kırklareli'nde kentte gece yarısı başlayan yağış, sabaha kadar aralıklarla sağanak şeklinde devam etti.



Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu süreceği bildirilen sağanağın, zaman zaman etkisini artırması bekleniyor.



Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında beklerken, kimileri de şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırım ve yollarda yürümekte güçlük çekti.



Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması için rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı.











