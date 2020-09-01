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Aktüel Turunçgilde yeni sezonda daha fazla ihracat hedefi
Aktüel

Turunçgilde yeni sezonda daha fazla ihracat hedefi

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: - "Geçen sezon 1 milyon 671 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 835 milyon dolar elde ettik" - "Şu an herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Biz geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üstüne çıkmayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:00:40 -
Turunçgilde yeni sezonda daha fazla ihracat hedefi

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, geçen sezonda 1 milyon 671 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 835 milyon dolar elde ettiklerini belirterek, yeni ihracat sezonunda bu rakamların üzerine çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş sebze meyve ihracatında en önemli alt grubu oluşturan turunçgilde yeni sezon ihracatının 3 Eylül'de başlayacağını söyledi.

Hatay, Mersin ve Adana'daki bahçelerde yapılan incelemelerde mayer cinsi limonun gerekli olgunluğa eriştiğinin görüldüğünü ifade eden Kaçmaz, bahçelerde hasadın başladığını kaydetti.

Yeni sezon turunçgil ihracatından umutlu olduklarını aktaran Kaçmaz, "Geçen sezon 1 milyon 671 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 835 milyon dolar elde ettik. Şu an herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Biz geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üstüne çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaçmaz, ihracatta mayer cinsi limonun önemli rol oynayacağına değinerek, "Mayer cinsi limon sulu ve ince kabukludur. Piyasada kabul görüyor. İlk olarak bu ürünün ihracatı yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri işletmelerde alındı. Her türlü hijyen sağlandı. Bu şekilde iç ve dış pazarlara sunulacak. Bunun arkasından enterdonat cinsi limon geliyor. Daha sonra ise erkenci mandalina ihracatı yapılacak. Ürünler gerekli olgunluğa ulaştıklarında ihraç edilecek." ifadesini kullandı.

- "Dünya pazarında önemli üretici ülkeyiz"

Turunçgil ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu dile getiren Kaçmaz, yeni pazar arayışlarının ve ürünlerin dış piyasaya daha fazla gönderilmesini sağlamak için çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yeni ihracat sezonundan umutlu olduklarına değinen Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Dünya pazarında önemli üretici ve ihracatçı bir ülkeyiz. Üretim alanlarımız genişliyor. Sadece geleneksel pazarlar değil, yeni pazarlarda da yer almak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türk ürünleri dünyada talep görüyor. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ürün kalitesinde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten geçmiş yıllardan beri dünya standartlarında ürünler üretiyoruz. Ambalajda sıkıntı yaşamıyoruz. Bu sezon afetsiz, hasarsız bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum. İnşallah büyük afet yaşamadan iyi bir sezon geçiririz."

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