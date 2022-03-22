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Yerel Turşu bidonunda kaçakçılık!
Yerel

Turşu bidonunda kaçakçılık!

Ardahan'da yapılan kaçakçılık pes artık dedirtti. Yolcu otobüsünde, turşu bidonuna gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 11:11:00 -
Turşu bidonunda kaçakçılık!

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolünde bir otobüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yolcu R.G'ye ait turşu bidonu içerisine gizlenmiş 63 sikke bulundu.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkelere el koyan ekipler, şüpheli hakkında işlem başlattı.

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