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TÜRSAB yönetimi Diyarbakır’da toplandı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri Diyarbakır’da seyahat acentası temsilcileri ile bir araya geldi.

15 Eylül 2019 Pazar 23:54
TÜRSAB yönetimi Diyarbakır’da toplandı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri Diyarbakır’da seyahat acentası temsilcileri ile bir araya geldi.


TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep ve Şanlıurfa’nın ardından Diyarbakır’da seyahat acentası temsilcileri ile bir araya geldi. Güneydoğu Anadolu BTK Başkanı Mehmet Akyıl’ın ev sahipliğinde 150’nin üzerinde seyahat acentası temsilcisinin katıldığı toplantıdakonuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 18 yıldır kronikleşmiş sorunları 18 ayda çözmeye gayret ettiklerini anlattı. Bilet acentalarının sorunlarını masaya yatıran Bağlıkaya, TÜRSAB olarak başta THY olmak üzere tüm uçak firmaları ile acentaların haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Başkan Bağlıkaya, “Ancak Bakanlıkta bekleyen yeni yasa tasarısının meclise gelmesiyle birlikte sektörün nefes alacağını, bilet acentalarının sorunlarının çözümü için yasanın bir an önce Meclis’e gönderilerek kabul edilmesi gerekiyor. THY’nin son günlerde acentaları dahil etmeden uyguladığı kampanyaların kabul edilemez 12 bin seyahat acentası birleşerek kenetlenerek derdimizi çözeceğiz, şimdi birlik olma zamanı” diye konuştu.


Toplanda daha sonra konuma yapan TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Mehmet Akyıl, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu olarak 2020 yılında TÜRSAB işbirliğinde Diyarbakır’da düzenlenecek olan Bölgesel Turizm Fuarı kararına ve özellikle bölgeye yönelik göstermiş olduğukları pozitif ayrımcılıktan dolayı TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve yönetimine teşekkür etti. BTK Başkanı Akyıl, “İlimizde ‘Değişimden Gelişime, Hep Birlikte Daha İleriye’ sloganıyla gerçekleştireceğiniz bu toplantımızın da hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.


Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak acentalarının katıldığı toplantıda bölge seyahat acentaları TÜRSAB’daki değişimin devam etmesi konusunda fikir birliğine vararak Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri Trakya ve Marmara Bölgeleri’ndeki seyahat acentaları ile bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 23:54
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