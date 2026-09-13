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Arı faciaya neden oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

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Arı faciaya neden oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Konya’nın Derebucak ilçesinde kaskına arı girdiği için dikkati dağılan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya Abdullah Demirbaş (75) hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

#1
Foto - Arı faciaya neden oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Kaza, Derebucak ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Y. idaresindeki motosiklet trafik ışıklarında beklediği sırada sürücünün kaskının içerisine arı girdi.

#2
Foto - Arı faciaya neden oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam etmek isteyen motosiklet sürücüsü, kaskının içerisindeki arıyla mücadele ettiği sırada kontrolünü kaybederek yoldaki Abdullah Demirbaş’a çarparken, kendisi de devrilen motosikletten savrularak yaralandı.

#3
Foto - Arı faciaya neden oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Abdullah Demirbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

#4
Foto - Arı faciaya neden oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Abdullah Demirbaş’ın cenazesi, Derebucak ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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