Arı faciaya neden oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Konya’nın Derebucak ilçesinde kaskına arı girdiği için dikkati dağılan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya Abdullah Demirbaş (75) hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Konya’nın Derebucak ilçesinde kaskına arı girdiği için dikkati dağılan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya Abdullah Demirbaş (75) hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Derebucak ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Y. idaresindeki motosiklet trafik ışıklarında beklediği sırada sürücünün kaskının içerisine arı girdi.
Yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam etmek isteyen motosiklet sürücüsü, kaskının içerisindeki arıyla mücadele ettiği sırada kontrolünü kaybederek yoldaki Abdullah Demirbaş’a çarparken, kendisi de devrilen motosikletten savrularak yaralandı.
KAZADA HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Abdullah Demirbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Abdullah Demirbaş’ın cenazesi, Derebucak ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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