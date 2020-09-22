TÜRSAB ve İTO’dan İstanbul atağı

Yapılan iş birliği çerçevesinde İstanbul turizminin geleceğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’da yapılan toplantıda iki kurumun ortak çalışmalarla hayata geçirebileceği projeleri değerlendirdi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, İstanbul’daki seyahat acentalarının Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) ve IGA başta olmak üzere yaşadıkları sorunları İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile paylaşırken, Avdagiç, sorunların çözümü için TÜRSAB’ın yanında olduklarını bildirdi