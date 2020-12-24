TÜRSAB, hedef turizm pazarlarıyla görüşmelerini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin hedef pazarlarında 2021 stratejisi belirlemek amacıyla yaptığı görüşmeler kapsamında Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile bir araya geldi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İngiltere ve Rusya'nın ardından DRV Başkanı Norbert Fiebig ile çevrim içi olarak görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Almanya'da seyahat acentesi ve tur operatörlerinin pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri ele alındı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, görüşmede yaptığı konuşmada, 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'nın, Türkiye turizm pazarı için önemine işaret ederek, pandemi etkisindeki 2020'de, 1 milyon Almanı Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

DRV Başkanı Norbert Fiebig de bu yıl Almanya seyahat pazarında yüzde 80 düşüş yaşandığını belirterek, Türkiye pazarındaki düşüşün yüzde 77 olduğunu bildirdi.

Türk ve Alman hükümetleri arasındaki ikili anlaşma nedeniyle pandemi sürecinde Türkiye'ye seyahat etmenin mümkün olduğunu anımsatan Fiebig, yaz sezonunun ardından seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme geldiğini, anlaşmanın 2021 sezonu öncesinde yeniden devreye girmesini umut ettiklerini kaydetti.

Almanya'nın salgın nedeniyle sıkıntılı ve kötü günler geçirdiğini, ülkede 10 Ocak'a kadar sürecek ve tüm sosyal hayatı etkileyen bir karantina sürecine girildiğini hatırlatan Fiebig, "Ağır kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Gittiği yerden dönenler 7 ila 10 gün arasında karantinaya girmek zorunda. Bu nedenle rezervasyon alamıyoruz. İnsanlar yabancı ülkelere tatile gitmeyi tercih etmiyor. Tatili Almanya'da geçirecekler içinse otellerin hepsi kapalı. Hükümetimizden işimize yeniden başlamamızı sağlamalarını istiyoruz. Hükümetimize şu anda içinde bulunduğumuz durumla ilgili bazı yönergeler sunmaları için baskı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Aşı, çözümün bir parçası olacak"





Norbert Fiebig, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'nın "Hem Almanya hem de Türkiye'de aşılanma sürecinin başlamasının 2021 turizm sezonuna olumlu etkisinin olup olmayacağına" ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Aşının çözüm değil, çözümün parçası olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de aşılanma sayısının artması bulaşma riskini düşüreceği için güveni artırır. Bu sayede Almanya'nın ikili anlaşmayı yeniden devreye sokması kolaylaşacaktır. Araştırmalara göre, Almanların yüzde 60'ı aşı olmak istiyor. Almanya'da seyahat eden yaş grubu, şubat-mart gibi aşılanmaya başlayacak. Aşılanma bir yıl sürecek, oran yüzde 60'ı bulduğunda virüsün yayılmayacağı söyleniyor. Aşıyla bütün sorunlarımız çözülmeyecek. Hızlı test yöntemlerine ihtiyacımız var. Çünkü insanların tatil kararında dönüşte karantina olup olmayacağı çok etkili."





- "Turizmde geçen yılın yüzde 50-60'ını yakalarız"





DRV Başkanı Fiebig, Bağlıkaya'nın, "hem Türkiye hem de dünya turizmi açısından 2021 yılı turizm öngörüsüne" dair sorusu üzerine, Alman seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle yıllık toplantılarını yakın zamanda yaptıklarını bildirdi.

Gelecek yıl 2019'daki ciro ve rezervasyon sayılarının yüzde 50-60'ını yakalayacaklarını öngördüklerini belirten Fiebig, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha fazla destinasyon seyahate açıldıkça bu rakam artabilir. Türkiye pazarında ikili anlaşmanın yeniden devreye girmesi önemli. Muhtemelen şubattan sonra her şey daha iyi olacak. 2021'in ilk çeyreğinde aşıyı takip edeceğiz, sonraki dönemde ise seyahat eğilimleri şekillenmeye başlayacak. İnsanlar seyahat etmeyi çok istiyor, rezervasyonlarını yapıp seyahat edecekler. Ama bunda ülkelerin ekonomik durumları da etkili olacak."

Bağlıkaya ve Fiebig, Almanya-Türkiye seyahat pazarını konuşmak üzere ocakta yeniden görüşmek için sözleşti.







