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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: “2019 sezonunu hem gelir hem de sayı olarak rekor bir rakamla kapatacağız”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Marmaris’te sektörle ilgili açıklamalarda bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 23:31
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: “2019 sezonunu hem gelir hem de sayı olarak rekor bir rakamla kapatacağız”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Marmaris’te sektörle ilgili açıklamalarda bulundu. 2019 sezonu rekorla kapatılacağını söyleyen Bağlıkaya, “İnşallah 2019 sezonunu da hem gelir hem de sayı olarak rekor bir rakamla kapatacağımızı söyleyebilirim” dedi.


Muğla’nın Marmaris ilçesinde tur acentaları temsilcilerinin katıldığı etkinlik düzenlendi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu tarafında düzenlenen akşam yemeği TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin ve tur acentaları temsilcileri katıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, basın mensuplarına sektör hakkında açıklamalarda bulundu. 2019 sezonunun iyi başladığını belirten Bağlıkaya, “Marmaris önemli bölgelerimizden bir tanesi. Sezon başında bütün bölgeleri gezdik, Marmaris’e gelmek kısmet olmamıştı. Bu vesile ile buradaki acentacılarımızla buluşuyoruz. Sezon değerlendirmesi yapacağız. Meslektaşlarımıza moral vermeye, onların sorunlarını yerinde incelemeye geldik. 2019 sezonu iyi başladı. Özellikle yabancı turist açısından bakıldığında geçen seneye göre rakamlar tatmin edici. 50 milyon bir hedefle başlamıştı. Ama Avrupa’nın geri gelip gelmemesi ile ilgili sorular hala devam ediyor. Avrupa pazarı geçen yıla nazaran daha yukarıda. Ama 2015 yılını yakalama hedefimiz vardı, onunla ilgili bir belirsizlik devam ediyor.İnşallah 2019 sezonunu da hem gelir hem de sayı olarak rekor bir rakamla kapatacağımızı söyleyebilirim.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 23:31
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