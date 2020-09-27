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Sağlık Turp nelere iyi geliyor? Turpun inanılmaz faydaları
Sağlık

Turp nelere iyi geliyor? Turpun inanılmaz faydaları

Turp, içerdiği bileşenler ile birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Uzmanlar, turpun özellikle öksürüğe birebir geldiğini söylüyor. Peki turp nelere geliyor? İşte turpun bilinmeyen faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-09-27 01:46:00 -
Turp nelere iyi geliyor? Turpun inanılmaz faydaları

Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere 3 farklı çeşidi bulunan turp, içerdiği bileşenler ile birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Yüzyıllardır mide ağrıları için tüketilen bu inanılmaz besin, çiğ veya pişmiş olarak tüketilebiliyor. Uzmanlar, turpun özellikle öksürüğe birebir geldiğini söylüyor.

Turp, toprakta bulunan vitamin ve minerallerin hepsini içeriyor. Yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç niyetine kullanılan turp, uzmanların kış aylarında tüketilmesini tavsiye ettiği besinler arasında yer alıyor.

Peki turp nelere iyi geliyor? Turpun faydalarını sizler için araştırdık. İşte turpun inanılmaz faydaları...

- Kalp ve damar sağlığını korur. Damar tıkanıklığını önler, kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Tümörlü hücre oluşumunu önler. Kanser savaşçısıdır.

- Güçlü bir idrar söktürücüdür. Sindirim problemlerine iyi gelir.

- Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. C vitamini bakımından da zengin olmasıyla birlikte bağışıklığı güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Sindirim sistemine faydalıdır. Bağırsakların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

- Böbrekleri temizlemede etkilidir. Böbrek iltihabını azaltır.

- Üst solunum yolları ile tahriş olmuş burun, ağız ve boğazı iyileştirir. Rahat nefes almaya yardımcıdır.

- Kabızlık sorununa birebirdir.

- Yüksek oranda lif içerdiğinden tokluk hissi verir. Bu özelliğiyle birlikte kilo vermeye yardımcıdır.

- Siyah turp, kandaki toksinleri azaltır ve kanı temizler.

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