TÜROB'dan konaklama tesislerinde "hijyen" genelgesi değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik işletme bünyesinde alınması gereken tedbirlerin açıklandığını anımsatarak, "Bu tedbirlerin birçoğu zaten konaklama sektörü olarak genel olarak uyguladığımız kurallar. Yeni başlatılan uygulamalar ile kurallara daha da büyük bir hassasiyet ile uyulacaktır. Bu süreçte tüm üyelerimiz ile iş birliği içinde olacağız ve üyelerimize tüm desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Eresin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin yayımladığı genelgeye yönelik değerlendirmede bulundu.

Salgının Türkiye'de kontrol altına alınması ve diğer ülkelerde gelişmeler dikkate alınarak, turizm ve konaklama sektöründe haziran ayının ikinci haftası itibarıyla yavaş da olsa hareketlenmenin başlamasını umut ettiklerini belirten Eresin, şunları kaydetti:

"İnsan hayatını endişelerimizin merkezine koyduğumuzu, insan sağlığını her türlü ticari beklentinin önünde tuttuğumuzu özellikle belirtmek isteriz. Kamu otoritelerinin ‘artık evden çıkabilirsiniz’ diyeceği gün için tüm hazırlıklarımızı yapıyor ve otellerimizi koronadan sonraki günlere hazırlıyoruz. Elbette ki bu hazırlıkların en önemli kısmını da Kovid-19 salgını sonrasında değişime uğrayacak olan sektör uygulamaları oluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama işletmeleri tarafından, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik işletme bünyesinde alınması gereken tedbirler açıklandı. Bu tedbirlerin birçoğu zaten konaklama sektörü olarak genel olarak uyguladığımız kurallar. Yeni başlatılan uygulamalar ile kurallara daha da büyük bir hassasiyet ile uyulacaktır. Uygulamalar sürece bağlı olarak zaman içinde güncellenecektir. Bu süreçte tüm üyelerimiz ile iş birliği içinde olacağız ve üyelerimize tüm desteği sağlayacağız."

Eresin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu programının da başta tüketici güveni sağlanması, çalışan güvenliği ve olumlu algı dikkate alınarak kesinlikle ileriye dönük olarak sektöre büyük katkı sağlayacağına inandıklarını aktararak, "Hijyen ve Kovid-19 önlemleri konusunda tüketici hassasiyeti artacaktır. Bu konularda önlemlerini alan işletmelerin tüketiciler tarafından öncelikle tercih edilmesi bekleniyor." dedi

Hem konaklama tesislerinde normalleşme süreci hem de sertifika programının TÜROB'un da görüşleri alınarak hazırladığına işaret eden Eresin, "Önerilerimizin büyük bölümünün dikkate alındığını görüyoruz. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm Bakanlıklar ile STK’lar olarak bizler bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. İnsan sağlığı önceliğimiz, bu nedenle zaten özellikle Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerini tamamen uygun bulduk ve değiştirilmesi için öneride bulunmadık. Bu süreç için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.











