TÜRMOB'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, "Engelli vatandaşlarımızın önündeki olumsuzlukları kaldırmak, onların da sosyal hayatın içinde yer almasını sağlamak konusunda hepimize büyük görevler düşmektedir." ifadesini kullandı.



Kartaloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, toplumun huzur ve mutluluğunun, bireylerin hiçbir engelle karşılaşmadan haklarını kullanabilmelerine bağlı olduğunu belirtti.

Toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanmasının çağdaş bir toplumun gerekliliği olduğunu vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en büyük görev, bireylerin hiçbir engelle karşılaşmamalarını sağlamaktır. Engelli vatandaşlarımızın önündeki olumsuzlukları kaldırmak, onların da sosyal hayatın içinde yer almasını sağlamak konusunda hepimize büyük görevler düşmektedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda bu konudaki duyarlılığın artırılmasına, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine ve engellilerimizin sorunlarının gündeme getirilmesine ve çözümüne vesile olacağına inanıyorum."