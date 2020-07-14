  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:46:25 -
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

ANKARA (AA) - ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türk milletinin, 15 Temmuz'da demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Kartaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye'nin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da ülkesine, cumhuriyete ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıktığını anımsatan Kartaloğlu, Türk milletinin demokratik sisteme bağlılığını, dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Kartaloğlu, "Demokrasiye olan inancımız ve kararlılığımızla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu en net şekilde ifade edilmiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı