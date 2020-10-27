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Ekonomi TürkTraktör üretimini 9 ayda yüzde 38 artırdı
Ekonomi

TürkTraktör üretimini 9 ayda yüzde 38 artırdı

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - "İç pazarda yaşanan talep artışını karşılamak üzere artan bir tempoyla üretimimizi salgın öncesi dönemin de üzerine taşıdık" - "Bunun sonucu olarak, üretim rakamlarımızı geçen yıla göre yüzde 38, yurt içi satışlarımızı yüzde 92 artırdık"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:28:26 -
TürkTraktör üretimini 9 ayda yüzde 38 artırdı

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, üretimlerini salgın öncesi dönemin üzerine taşıdıklarını belirterek, "Bunun sonucu olarak, üretim rakamlarımızı geçen yıla göre yüzde 38, yurt içi satışlarımızı yüzde 92 artırdık." ifadesini kullandı.

Türktraktör'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre üretimini yüzde 38 artırdı ve 3 milyar 803 milyon lira toplam ciroya ulaştı.

Açıklamada 9 aylık finansal verilere ilişkin görüşleri yer alan Genel Müdür Özüner, salgın nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan üretimlerini, tüm önlemleri en üst seviyede tutarak nisan ortasında başlattıklarını anımsatarak, "Çünkü çiftçilerimiz, koşullar ne olursa olsun üretimlerine ara vermiyor, tarlalarında çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İç pazarda yaşanan talep artışını karşılamak üzere artan bir tempoyla üretimi salgın öncesi dönemin üzerine taşıdıklarını aktaran Özüner, şunları kaydetti:

"Bunun sonucu olarak, üretim rakamlarımızı geçen yıla göre yüzde 38, yurt içi satışlarımızı yüzde 92 artırdık. Sadece üretim değil, ürüne erişim tarafında da çiftçilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. TürkTraktör Finans ile çiftçilerimize faiz destekli birçok kampanya sunuyoruz. Eylül sonu itibarıyla TürkTraktör Finans'ın avantajlarından yararlanan çiftçilerimizin oranı yüzde 11'e çıktı."


- "İş makinelerinde de üretimimiz sürüyor"


Aykut Özüner, iş makineleri alanında yerli üretime katkı sağlama öncelikleri doğrultusunda yerli kazıcı yükleyici üretimini de devam ettirdiklerini bildirdi.

Özüner, "Yılın kalan döneminde de traktör, tarımsal ekipman ve iş makinelerimizle pazardaki talepleri karşılamayı sürdürerek müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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