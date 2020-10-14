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Aktüel TürkTraktör, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü dijital ortamda kutladı
Aktüel

TürkTraktör, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü dijital ortamda kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:43:22 -
TürkTraktör, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü dijital ortamda kutladı

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kurumsal Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayınla kutladı.

TürkTranktör'den yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl, söz konusu özel günde kadın çiftçilerle tarla ya da fabrikalarında gerçekleştirdiği farklı etkinliklerde bir araya gelen TürkTraktör, pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yılki kutlamayı dijital ortama taşıdı.

Kutlama kapsamında canlı yayına, hayat hikayesi ve gerçekleştirdiği projelerle kadınlara ilham veren, şef Ebru Baybara Demir konuşmacı olarak katıldı.

Demir, yayın sırasında kadın istihdamının artırılması ve yerel tohumların korunmasını sağlamak üzere 3 yıl önce 70 kadınla, küçük bir arazide başlayan ve bu yıl 360 kadın çiftçiyle bin 400 dönüm arazide 400 ton rekolteye ulaşan "Sorgül Buğdayı" projesini kadınların tarımda yarattığı bir başarı öyküsü örneği olarak takipçilere aktardı.

Kendi hikayesinden de yola çıkarak tarımda kadın emeğinin önemini ve kadınların istihdamdaki payının artmasıyla yaşanan etkileyici gelişimi izleyicilerle paylaşan Demir, yayını çiftçi kadınlarla gerçekleştirdiği sohbetle noktaladı.


- TürkTraktör, kadın çiftçileri odağına almayı sürdürüyor


TürkTraktör tarım ve otomotiv alanlarında kadınları cesaretlendirmek üzere başlattığı "Filizlerin Mucizeleri" projesi kapsamında bugüne kadar kadın çiftçilere yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdi. Projenin tarımsal üretim ayağıyla kooperatifçilik, girişimcilik, tarımda mekanizasyon ve iyi tarım uygulamaları gibi farklı konularda kadın çiftçilere eğitimler verirken, onları ulaşmak istedikleri hedefleri kapsamında destekledi.

TürkTraktör "kadını odağa alan" vizyonu ile farklı çalışma ve etkinliklerle kadın çiftçilere olan desteğini ve bu kapsamdaki farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

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