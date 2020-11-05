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Ekonomi Türksat ve SPI dijital ve lineer ortaklıklarını genişletiyor
Ekonomi

Türksat ve SPI dijital ve lineer ortaklıklarını genişletiyor

Türksat’tan yapılan açıklamaya göre, Türksat (KabloTV) ile SPI (FilmBox) uzun süredir devam eden lineer ve dijital ortaklıklarını yenileyerek genişletti.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:06:00 -
Türksat ve SPI dijital ve lineer ortaklıklarını genişletiyor

Yeni anlaşmayla aynı zamanda SPI’nın FilmBox Extra kanalı, Türkiye’deki KabloTV abonelerinin kullanımına sunulacak. Talep edilmesi halinde, kanal içeriğine ayrıca FilmBox Live aracılığıyla erişilebilecek. FilmBox ve Türksat’ın ortak teklifi ile KabloTV abonelerine indirimli özel fiyatla sunulan FilmBox Live üzerinden FilmBox Extra içeriği de isteğe bağlı olarak izlenebilecek. Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat Kablo TV içeriklerini her geçen gün zenginleştirmek istediklerini belirterek, SPI FilmBox ile ortaklıklarının meyvelerini çok yakında toplayacaklarını aktardı. Şen, KabloTV müşterilerine sunulan içeriğin zenginleştirilmesi kapsamında, belgesel, oyun ve film hayranları tarafından yakından takip edilecek SPI’nın FilmBox Extra kanalını, Türksat Kablo abonelerine ulaştıran bu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu ve uygun fiyatlı fırsatlarla KabloTV müşterilerine yüksek kaliteli içerik sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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